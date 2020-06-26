Коронавирус
РИА НовостиВирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса. "Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru.
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с чего всё началось
В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.URA.Ru01:52
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Ученые разошлись во мнениях о сроках второй волны коронавируса в России
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