Коронавирус
РИА НовостиВирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса. "Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.URA.Ru01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Ученые разошлись во мнениях о сроках второй волны коронавируса в России
Национальная служба новостей06:04
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Российская газета 09:53
Происшествия
Солдат-срочник атаковал машину ФСО на параде в Москве
ForPost вчера в 05:24
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
Политика
Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.
ИА Новороссия 11:20
Общество
Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты
В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Кино
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
Кино-Панк вчера в 13:17
Происшествия
В Екатеринбурге прошло прощание с известным уральским хирургом, умершим от коронавируса. Вдова медика обвинила в его смерти COVID-диссидентов
Ведомости Урал 08:31
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Игры
Что Diablo IV нам готовит: Blizzard рассказала о новой игре
ИА Красная Весна 13:46
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Общество
Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.
РБК 13:42
Армия и оружие
Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня с Донецкой Народной Республикой.
ИА Новороссия 03:15
Здоровье
В Ивановской области от коронавируса умер молодой мужчина
Новым умершим от коронавирусной инфекции в Ивановской области стал 39-летний пациент из Гаврилова Посада.
Ивановские новости 05:00
Происшествия
СКР возбудил дело на замглавы свердловского управления Росгвардией
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника регионального управления Росгвардии Ильи Лабко по части 1 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями ).
Znak.com 09:22
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
Кино
Продюсеры «Соника в кино» снимут сериал по Disco Elysium
Cyber.sports.ru 13:47
Технологии
В iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды
Аргументы и Факты 12:18
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
РИА Новости 13:36
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 12:59
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Политика
Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
RT на русском вчера в 09:43
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам
В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 11:13
Футбол
Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.
Коммерсантъ 10:07
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37