Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.

с чего всё началось

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. Однако ждать ее можно уже в 2021 году, считают вирусологи.

Происшествия В Курганской области коронавирус подтвердился у шести человек В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. 69

Общество В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки. 82

Общество Названы опасные для заражения коронавирусом места Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев. 341

Транспорт В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1K

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,2K

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Биатлон Хованцев: Целое поколение биатлонистов воспитано на допинге Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что допинговое прошлое влияет на результаты биатлонистов нынешних времен. 3

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 697

Происшествия В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 262

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 7