Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. Однако ждать ее можно уже в 2021 году, считают вирусологи.
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с чего всё началось

Вирусологи рассказали, когда можно ждать вакцину от коронавируса

Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.
РИА Новостивчера в 22:18

Подробнее о событии

Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса

РБК01:26

Вирусолог назвал сроки появления вакцины против коронавируса

URA.Ru00:29

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Известиявчера в 21:31

Вирусолог заявил, что вакцина от коронавируса появится к 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:37

Вирусологи рассказали, когда можно ждать вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:18

Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 22:05

Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 23:22
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Происшествия

В Курганской области коронавирус подтвердился у шести человек

В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Znak.com 01:20
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
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Кино

Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»

Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 вчера в 17:18
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Общество

В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
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Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
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Здоровье

Работать с коронавирусными больными отказываются Подмосковные медики

Некоторые обвиняют «безответственных» врачей, которые отказались помогать больным в такой сложной эпидемиологической ситуации.
Live24 вчера в 14:09
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru вчера в 05:02
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Транспорт

В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок

Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1K
Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
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Происшествия

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Российская газета вчера в 22:57
17
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
73
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
1,2K
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Биатлон

Хованцев: Целое поколение биатлонистов воспитано на допинге

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что допинговое прошлое влияет на результаты биатлонистов нынешних времен.
Нева Спорт вчера в 07:01
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Общество

Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов

Из-за коронавируса в Голландии за последний месяц пришлось уничтожить 400 миллионов цветов.
Evo-rus.com 01:06
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Происшествия

В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
54
Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
73
Здоровье

В Удмуртии подтверждено еще 8 случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии лабораторно подтвердили еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Моя Удмуртия 00:10
19
Общество

Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
7
Общество

Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Общество

Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
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Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
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