Коронавирус
ИзвестияВирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. Однако ждать ее можно уже в 2021 году, считают вирусологи.
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с чего всё началось
Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.РИА Новостивчера в 22:18
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Вирусолог заявил, что вакцина от коронавируса появится к 2021 году
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Происшествия
В Курганской области коронавирус подтвердился у шести человек
В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Znak.com 01:20
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 вчера в 17:18
Общество
В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Здоровье
Работать с коронавирусными больными отказываются Подмосковные медики
Некоторые обвиняют «безответственных» врачей, которые отказались помогать больным в такой сложной эпидемиологической ситуации.
Live24 вчера в 14:09
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru вчера в 05:02
Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Энергетика
Цены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Российская газета вчера в 22:57
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Биатлон
Хованцев: Целое поколение биатлонистов воспитано на допинге
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что допинговое прошлое влияет на результаты биатлонистов нынешних времен.
Нева Спорт вчера в 07:01
Общество
Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов
Из-за коронавируса в Голландии за последний месяц пришлось уничтожить 400 миллионов цветов.
Evo-rus.com 01:06
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
Здоровье
В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50
По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
Здоровье
В Удмуртии подтверждено еще 8 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии лабораторно подтвердили еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Моя Удмуртия 00:10
Общество
Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Общество
Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Общество
Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38