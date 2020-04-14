Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.

с чего всё началось

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. Однако ждать ее можно уже в 2021 году, считают вирусологи.

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