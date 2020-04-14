Коронавирус
РБКЭксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.РИА Новостивчера в 22:18
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Вирусолог заявил, что вакцина от коронавируса появится к 2021 году
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