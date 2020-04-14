Сроки массового применения вакцины, по словам Альтштейна, зависят от результатов испытаний, поскольку даже при довольно понятном процессе разработки она может оказаться недостаточно эффективной.

с чего всё началось

Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, передает «РИА Новости».

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