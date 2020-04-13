с чего всё началось

Исследование появилось 13 апреля на сайте Journal of Biological Chemistry. Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 188

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 89

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 56

Общество Врач рассказал об опасности самодельного антисептика "Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач. 21

Происшествия Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска. 13

Хоккей «Авангард» может уволить президента Сушинского Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года. 1

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,4K

Спорт Трамп заявил, что устал смотреть старые спортивные матчи Американский профессиональный спорт приостановил проведение соревнований из-за распространения в США коронавируса COVID-19.

Наука Наноколлайдеры подтвердили существование энионов Группа физиков из Франции под руководством Гвендаля Фива (Gwendal Fève) провела столкновения квазичастиц, которые, предположительно, являются энионами, и измерили их статистику. 13

Здоровье Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом. 4

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 26

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 21

Здоровье Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 7

Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 105

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,9K

Политика Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Энергетика В России снизились цены на бензин Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля. 382

Общество В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 418

Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 109

Здоровье Уровень летальности от коронавируса на Украине достигает почти 3% По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта. 1

Шоу-бизнес Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято. 22