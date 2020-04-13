Коронавирус
ИзвестияВирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Исследование появилось 13 апреля на сайте Journal of Biological Chemistry. Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
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с чего всё началось
Как сообщает Journal of Biological Chemistry, проводящие в Канаде исследования в области борьбы с COVID-19 вирусологи подтвердили, что препарат Ремдесивир показал свою высокую эффективность в отношении коронавируса.Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Канадские ученые выяснили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2
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