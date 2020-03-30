Коронавирус
UfacityNews.ruВирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса
Вирусолог объяснила, что различные формы протекания вируса могут быть связаны с разными источниками заражения. По её словам, можно заразиться вирусом, который прошёл через несколько людей, или непосредственно от разносчиков, к примеру от летучих мышей.
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с чего всё началось
В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.RT на русскомвчера в 12:43
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Общество
Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы
По данным аналитической компании DSM Group, на Durex приходится 46,75% продаж презервативов в России.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Политика
Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса
Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
Москва и область отправлены на самоизоляцию
Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Происшествия
В Иркутской области подтвержден второй случай коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено два случая заболевания коронавирусом.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Происшествия
В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Авто
Назвали список антикризисных моделей на вторичном рынке
Портал 74.ru назвал список популярных автомобилей стоимостью до миллиона рублей, которые меньше всего теряют в цене, то есть пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке и оптимальны по соотношению цена-качество, с точки зрения клиентов.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
Сахалинцев просят сидеть дома через громкоговорители
Система РАСЦО есть практически во всех населенных пунктах Сахалинской области.
Футбол
Родригес назвал Карпина и Лаудрупа отличными тренерами
Общество
Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель.