Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
Пластиковые защитные экраны, которые устанавливают на кассах магазинов, в ресторанах, такси и других общественных местах, не только не защищают от COVID-19, но и создают дополнительную возможность заразиться, пишет издание The New York Times со ссылкой на исследование специалистов из Университета Джона Хопкинса.
Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Самая популярная иномарка российского авторынка, Kia Rio, за два последних года, с июня 2019-го по август 2021-го, подорожала на 20,3% или 155000 руб. К такому выводу пришли эксперты "Цена Авто", изучив динамику цен на базовую и топовую комплектации "корейца".