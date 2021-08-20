Вирусолог объяснил, почему кафе и магазинам нужно отказаться от защитных экранов

Пластиковые защитные экраны, которые устанавливают на кассах магазинов, в ресторанах, такси и других общественных местах, не только не защищают от COVID-19, но и создают дополнительную возможность заразиться, пишет издание The New York Times со ссылкой на исследование специалистов из Университета Джона Хопкинса.