Будьте в Плюсе

Visa может оштрафовать банки на $25 тыс. за дополнительную комиссию на Wildberries

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.
Интерфакс
Повод - решение Wildberries предоставить покупателям скидки при оплате картами МИР, Системой быстрых платежей и через SberPay.
Znak.com
Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
ПРАЙМ
Ретейлер добавил, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Visa и Mastercard.
Frank Media

С чего всё началось

Источники: Visa просит банки расследовать ситуацию с комиссиями по покупкам в Wildberries
Международная платежная система Visa направила в банки-эквайеры, работающие с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий.
ТАСС09:55

Подробнее о событии

Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики Wildberries
РБК09:13
Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий Wildberries
Ведомости11:57
Mastercard ведет диалог с банками-партнерами о ситуации с Wildberries
ТАСС12:25
Visa пригрозила банкам штрафами в 25 тысяч долларов из-за комиссии в Wildberries
РИА Новости12:58
Visa обещает банкам штрафы в $25 тысяч за наценки сверх комиссий на Wildberries - источник
Finam.Ru11:08
В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки
Псковская Лента Новостей08:09
Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий
Интерфакс07:46

Интересное

Вирусолог объяснил, почему кафе и магазинам нужно отказаться от защитных экранов

Пластиковые защитные экраны, которые устанавливают на кассах магазинов, в ресторанах, такси и других общественных местах, не только не защищают от COVID-19, но и создают дополнительную возможность заразиться, пишет издание The New York Times со ссылкой на исследование специалистов из Университета Джона Хопкинса.
Газета.Ru14:51

Путин заявил, что достроить осталось 15 км трассы «Северного потока 2»

Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Интерфакс11:23

Минимальная стоимость Kia Rio за 2 последних года выросла на 20%

Самая популярная иномарка российского авторынка, Kia Rio, за два последних года, с июня 2019-го по август 2021-го, подорожала на 20,3% или 155000 руб. К такому выводу пришли эксперты "Цена Авто", изучив динамику цен на базовую и топовую комплектации "корейца".
Автостат07:04