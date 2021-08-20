Харитонов сломал руку в первом раунде в бою с Конго

Харитонов уверенно выглядел в стойке в первом раунде, но во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, отдал сопернику выгодную позицию в партере и сдался после удушающего приема на последней секунде пятой минуты.