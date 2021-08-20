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Visa может оштрафовать банки на $25 тыс. за дополнительную комиссию на Wildberries

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.
Интерфакс
Wildberries предложил скидки при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay.
Эхо Москвы
В компании добавили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируются самими платежными системами.
РБК
В Wildberries объявили о намерении начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России.
URA.Ru

С чего всё началось

Источники: Visa просит банки расследовать ситуацию с комиссиями по покупкам в Wildberries
Международная платежная система Visa направила в банки-эквайеры, работающие с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий.
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