Харитонов уверенно выглядел в стойке в первом раунде, но во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, отдал сопернику выгодную позицию в партере и сдался после удушающего приема на последней секунде пятой минуты.
"Шантаж и реверанс конгрессу" Депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что введение ограничительных мер против российского газопровода просто показательная мера для партнеров США, а новые санкции никак не повлияют на проект трубопровода.