ПРАЙМVisa обещает банкам штрафы в $25 тысяч за наценки сверх комиссий на WildberriesКрупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.ИнтерфаксWildberries предложил скидки при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay.Эхо МосквыВ компании добавили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируются самими платежными системами.РБКВ Wildberries объявили о намерении начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России.URA.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВFrank MediaНародные новостиЦарьградОбщественная служба новостейЭкономика сегодняКараван ЯрмаркаПолитическая ЭкспертизаФорпост Северо-ЗападСлово и ДелоREGNUMRT на русскомПрофильГазета.RuRusbaseПласИнфо24ИзвестияРамблерТелеканал 360°Подробнее о событииVisa и Mastercard пригрозили банкам штрафами за комиссию в WildberriesИзвестия18:39Visa пригрозила банкам штрафами в 25 тысяч долларов из-за комиссии в WildberriesРИА Новостивчера в 12:58Mastercard ведет диалог с банками-партнерами о ситуации с WildberriesТАССвчера в 12:25Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий WildberriesВедомостивчера в 11:57Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики WildberriesРБКвчера в 09:13Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссийИнтерфаксвчера в 07:46Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на российские банкиForbesвчера в 07:49Показать ещёОценить1,2KПоделиться