Будьте в Плюсе

Visa обещает банкам штрафы в $25 тысяч за наценки сверх комиссий на Wildberries

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.
Интерфакс
Wildberries предложил скидки при оплате картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay.
Эхо Москвы
В компании добавили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируются самими платежными системами.
РБК
В Wildberries объявили о намерении начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России.
URA.Ru

Подробнее о событии

Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами за комиссию в Wildberries
Известия18:39
Visa пригрозила банкам штрафами в 25 тысяч долларов из-за комиссии в Wildberries
РИА Новостивчера в 12:58
Mastercard ведет диалог с банками-партнерами о ситуации с Wildberries
ТАССвчера в 12:25
Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий Wildberries
Ведомостивчера в 11:57
Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики Wildberries
РБКвчера в 09:13
Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий
Интерфаксвчера в 07:46
Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на российские банки
Forbesвчера в 07:49

Интересное