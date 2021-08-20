26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

С начала пандемии в регионе скончались 4434 человека За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших с начала пандемии достигло 4434 человек.