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Visa оценила убытки из-за деконсолидации российской дочерней компании в 35 млн долларов

В начале марта Visa сообщила, что приостанавливаете операции в России.
РИА Новости
«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г., мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете.
РБК
На поддержку персонала в России и на Украине Visa потратила $25 млн.
РБК
Выручка Visa увеличилась на 20,3% и составила 7,189 миллиарда долларов.
РИА Новости

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