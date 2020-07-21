Общество

КоммерсантъКоммерсантъVisa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Покупатель будет автоматически получать бонусы при оплате картой Visa.
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с чего всё началось

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
РБК02:00

Подробнее о событии

Кредиты под 0% и бесплатное обслуживание: что банки предлагают бизнесу

Татар-информ06:25

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

ТАСС04:04

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00

«Visa» предлагает альтернативу бонусным картам

ГЛАС.RU03:16

Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

Коммерсантъ03:14

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49

Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard

Народные новости03:53
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Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10

Деловое.ТВ 08:03
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
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Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК 02:34
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко

Дело артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит судья Елена Абрамова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 08:36
Политика

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
Shraibikus News 06:44
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
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Общество

Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку

Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
РИА Новости 08:57
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
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Общество

Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica

Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.
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В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
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Игры

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
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Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
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Росздравнадзор снова разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
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Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с Исмаиловым

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Армия и оружие

ЧФ установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно- морских сил (ОВМС) НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020, заявили в Национальном центре управления обороной России.
Взгляд.ру 08:41
Транспорт

Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
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