Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).

с чего всё началось

В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Покупатель будет автоматически получать бонусы при оплате картой Visa.

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Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.