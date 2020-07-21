Общество
КоммерсантъVisa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему
В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Покупатель будет автоматически получать бонусы при оплате картой Visa.
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Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).РБКвчера в 02:00
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Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard
Народные новостивчера в 03:53
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Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
REGNUM вчера в 16:46
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Путешествия
Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга
Кто-то из энтузиастов решил проинспектировать все пляжи Сочи.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса
Rambler News Service вчера в 08:03
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM вчера в 13:17
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Спорт-Экспресс вчера в 16:07
Энергетика
Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
РБК вчера в 13:31
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
Политика
Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США
Джо Байден подчёркивает, что Трампу с его расизмом первому удалось добиться избрания президентом США.
Evo-rus.com 01:48
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Общество
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-комунальные услуги в регионе.
Коммерсантъ 00:38
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Политика
В Киеве назвали прорывными новые договоренности о перемирии в Донбассе
Киев, 23 июля 2020, 03:05 — REGNUM Договорённости, достигнутые в ходе совещания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), стали прорывными в минском процессе, сообщили 22 июля в пресс-службе офиса президента Украины.
REGNUM вчера в 20:05
Общество
Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд
НГС вчера в 20:30
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом Максимом Кривошем.
Дни.ру вчера в 07:16
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
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LiveSport.ru вчера в 12:34
Здоровье
На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:34
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости вчера в 12:02