Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).

с чего всё началось

В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Покупатель будет автоматически получать бонусы при оплате картой Visa.

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