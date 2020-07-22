Общество
КоммерсантъVisa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему
В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Покупатель будет автоматически получать бонусы при оплате картой Visa.
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Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).РБК02:00
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Сивков: США может нанести удар, парализующий Россию
В настоящее время Пентагон имеет в своем распоряжении мощный инструмент, которым он может воспользоваться для того, чтобы ударить первым по России и Китаю, уверен российский эксперт Константин Сивков.
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Цена серебра на торгах превысила максимум за 4 года
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