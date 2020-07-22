Общество
Adindex.ruVisa предложила малому и среднему бизнесу pop-up программы лояльности
Особые условия действуют для клиентов, оплачивающих покупки или услуги картой Visa. Коробочное решение предназначено для малого и среднего бизнеса, который не имеет возможности инвестировать в разработку собственной программы лояльности.
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с чего всё началось
Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa.РБК02:00
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Армия и оружие
Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020
На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY вчера в 15:30
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Пять основных симптомов сигнализируют о возможной болезни сердца, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:47
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Туристам, отдыхающим на территории России, будет выплачена частичная компенсация расходов.
МордовМедиа 11:21
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Политика
ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 12:34
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Происшествия
Вор «в законе» Раджик Нижневартовский вышел на свободу из зала суда:
При назначении наказания по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, судья Юлия Иванова ограничилась сроком, который подсудимый уже отсидел под следствием, и отпустила его на свободу из зала суда.
Прайм Крайм 10:27
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
Bookmaker-ratings.ru 10:51
Общество
Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard
Прокуратура Мюнхена арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard, а также повторно арестовала ее бывшего генерального директора Маркуса Брауна.
Коммерсантъ 13:02
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Шоу-бизнес
Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием
Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! 06:59
Экономика
Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов
Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, ещё 100 млрд рублей будут выделены осенью.
RT на русском 13:26
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55