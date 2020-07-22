Общество

Adindex.ruAdindex.ruVisa предложила малому и среднему бизнесу pop-up программы лояльности

Особые условия действуют для клиентов, оплачивающих покупки или услуги картой Visa. Коробочное решение предназначено для малого и среднего бизнеса, который не имеет возможности инвестировать в разработку собственной программы лояльности.
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с чего всё началось

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa.
РБК02:00

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Татар-информ06:25

Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

Коммерсантъ03:14

Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard

Народные новости03:53

«Visa» предлагает альтернативу бонусным картам

ГЛАС.RU03:16

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

ТАСС04:04

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Армия и оружие

Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020

На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Общество

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Наука

Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана

Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY вчера в 15:30
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Здоровье

Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца

Пять основных симптомов сигнализируют о возможной болезни сердца, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:47
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

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Шоу-бизнес

Павел Прилучный послал подписчика за вопрос о романе с Карпович

iReactor 05:38
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Туристам, отдыхающим на территории России, будет выплачена частичная компенсация расходов.
МордовМедиа 11:21
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Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Политика

ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 12:34
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17
Общество

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
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Происшествия

Вор «в законе» Раджик Нижневартовский вышел на свободу из зала суда:

При назначении наказания по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, судья Юлия Иванова ограничилась сроком, который подсудимый уже отсидел под следствием, и отпустила его на свободу из зала суда.
Прайм Крайм 10:27
Общество

Петербург к 2026 году получит 25,5 тыс. кв. м жилья по программе РЗТ

БН.ру 08:45
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Происшествия

Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
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Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
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Здоровье

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
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Футбол

«Краснодар» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Bookmaker-ratings.ru 10:51
Общество

Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard

Прокуратура Мюнхена арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard, а также повторно арестовала ее бывшего генерального директора Маркуса Брауна.
Коммерсантъ 13:02
Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Спорт

EA Sports представила обложку FIFA 21

The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием

Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! 06:59
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Экономика

Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов

Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, ещё 100 млрд рублей будут выделены осенью.
RT на русском 13:26
Общество

Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55
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