Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa.

с чего всё началось

Особые условия действуют для клиентов, оплачивающих покупки или услуги картой Visa. Коробочное решение предназначено для малого и среднего бизнеса, который не имеет возможности инвестировать в разработку собственной программы лояльности.

Армия и оружие Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020 На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.

Общество Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 155

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Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 270

Политика ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании. 1

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Происшествия Вор «в законе» Раджик Нижневартовский вышел на свободу из зала суда: При назначении наказания по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, судья Юлия Иванова ограничилась сроком, который подсудимый уже отсидел под следствием, и отпустила его на свободу из зала суда.

Происшествия Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. 1

Общество Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard Прокуратура Мюнхена арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard, а также повторно арестовала ее бывшего генерального директора Маркуса Брауна.

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