Экономика

РБКРБКVisa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

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Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы. Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.
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Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00
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Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

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