Экономика
РБКVisa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы. Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК вчера в 09:01
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 04:23
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
CT news 20 июля в 09:40
Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 20 июля в 07:56
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова продемонстрировала фигуру в бикини
52-летняя Алика Смехова продемонстрировала фигуру в бикини Алика Смехова не постеснялась выложить фото в купальнике.
Экспресс газета 02:38
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Происшествия
Пьяный петербуржец попытался похитить енота, а потом устроил стрельбу
Петербуржец поздним вечером не дал скучать жителям Невского района. Сначала он отбирал енота у женщины, а потом открыл стрельбу.
Gazeta.SPb 02:09
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Независимая газета 20 июля в 11:44
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Гаджеты
Дизайн монитора AOC U32U1 создан агентством Studio F. A. Porsche
Компания AOC представила монитор U32U1, дизайн которого создан агентством Studio F. A. Porsche.
iXBT.com вчера в 06:46
Авто
Зиновьев дал семь простых советов по выбору автомобиля с пробегом
Выбор и поиск автомобиля с пробегом является непростым делом. Здесь существует множество нюансов.
32CARS.ru 00:48
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Газета.Ru 20 июля в 07:44
Общество
Комиссар SEC посчитал решение по ICO Telegram неверным
Вашингтон, 21 июля 2020, 19:44 — REGNUM Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фактически заблокировавшее ICO Telegram Павла Дурова, было неверным, считает комиссар SEC Хестер Пирс.
REGNUM вчера в 12:44
Происшествия
Ростехнадзор назвал причины аварии в отеле «Карамель» в Перми
Pro Город Пермь вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 20 июля в 21:19
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Районные управления ПФР самостоятельно определят получателей данной категории пенсий старше 80 лет.
Evo-rus.com 01:12
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы все гонщики «Формулы-1» встали на одно колено
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что пытается убедить гонщиков "Формулы-1" преклонить колено в знак борьбы с расизмом.
Газета.Ru 20 июля в 20:17
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34