Экономика
РБКVisa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы. Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.
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Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ вчера в 15:42
Происшествия
В Челябинской области выявили 133 новых случая коронавируса
За прошедший день от коронавируса умерла 57-летняя женщина и от тяжелых заболеваний три человека (ковид сопутствующий) – две женщины 57 лет и еще одна 73-летняя пациентка.
Губерния (г. Челябинск) 02:53
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Как стало известно 7-region.com, количество инфицированных увеличилось на 400% за месяц с момента снятия режима повышенной готовности в стране.
7 регион вчера в 15:08
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Армия и оружие
Описан парализующий Россию удар США
США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.
Lenta.ru 02:55
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Авто
Интерьер паркетника Hyundai Tucson выделится в ряду марки
В архитектуре приборки и центрального экрана Тусана, а также дефлекторов, среди машин Hyundai прямой аналогии не прослеживается, зато нечто похожее будет у нового Мерседеса S-класса: новому поколению его интерфейса MBUX немцы даже посвятили отдельный рассказ.
Драйв вчера в 09:25
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Кино
Режиссеры «Мстителей» захотели снять новый фильм по комиксам Marvel
Желание создать фильм по комиксам «Секретные войны» выразили режиссеры братья Руссо. Об этом 21 июля пишет портал «Игромания».
ИА Красная Весна вчера в 11:04
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Здоровье
Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше общемировой
Общая смертность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,6%, в Москве немногим больше – на 0,2%. А вот в Санкт-Петербурге ситуация совсем иная – в городе на Неве летальность достигает 6,1%, что в разы выше общемирового показателя.
Online47.ru 03:04
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Общество
Погода на юге России скоро наладится
Погода в разных регионах России 22 июля начнет меняться. На юге прекратятся затяжные ливни.
Pravda.Ru 03:07
Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Здоровье
На эффективность при лечении коронавируса проверяют «Полиоксидоний»
Российский препарат «Полиоксидоний» для лечения коронавирусной инфекции прошел первый этап испытаний по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения, сообщают «Известия».
Live24 02:34
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Происшествия
На заправке в Саратове опрокинулся грузовик с пальмовым маслом
От удара грузовик, перевозивший пальмовое масло, опрокинулся.
Регион 64 02:37
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Общество
Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы
По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52