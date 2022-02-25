«Внутринациональные и международные операции по картам Visa данного банка или в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых данным банком, не будут обрабатываться платежной системой Visa», — сообщила компания.
Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.
Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.