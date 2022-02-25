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Visa прекращает работу с Промсвязьбанком из-за санкций

«Внутринациональные и международные операции по картам Visa данного банка или в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых данным банком, не будут обрабатываться платежной системой Visa», — сообщила компания.
Forbes
22 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ПСБ в санкционный список.
Forbes
В связи с санкциями клиенты ПСБ не смогут воспользоваться картами международных платежных систем только за границей.
Forbes
Банк России на фоне ситуации на финансовом рынке рекомендовал кредитным организациям перенести сроки выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.
Ведомости

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Платежная система Visa приостановила работу с Промсвязьбанком из-за санкций
ВолгаПромЭкспертвчера в 14:16
Visa прекращает работу с Промсвязьбанком из-за санкций
Ведомостивчера в 14:16
Visa сообщила о приостановке работы с Промсвязьбанком из-за санкций
Forbesвчера в 12:44
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