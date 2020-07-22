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ТАСС
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
РБК02:00
Подробнее о событии
Татар-информ

Поддержка татарстанских предпринимателей от банков

Татар-информ06:25
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

ТАСС04:04
ГЛАС.RU

«Visa» предлагает альтернативу бонусным картам

ГЛАС.RU03:16
Народные новости

Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard

Народные новости03:53
Коммерсантъ

Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

Коммерсантъ03:14
Банки.ру

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Кубань первой в стране завершила уборку зерновых

Аграрии Краснодарского края первыми в России завершили уборочную кампанию зерновых, урожай превысил 9,4 млн тонн, 86% обследованного зерна соответствует второму, третьему и четвертому продовольственным классам, регион сможет выполнить все экспортные поставки, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС06:04
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Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ

"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия06:53
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости17:50
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
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