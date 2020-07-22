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ТАСС
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
РБК02:00
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Татар-информ

Кредиты под 0% и бесплатное обслуживание: что банки предлагают бизнесу

Татар-информ06:25
ГЛАС.RU

«Visa» предлагает альтернативу бонусным картам

ГЛАС.RU03:16
Народные новости

Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard

Народные новости03:53
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

ТАСС04:04
Коммерсантъ

Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

Коммерсантъ03:14
Банки.ру

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00
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Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии.
Пятый канал09:38
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Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, возглавившим США после Великой депрессии и руководившим страной в период Второй мировой войны.
Lenta.ru09:04
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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