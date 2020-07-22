Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

РБК 11

Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.