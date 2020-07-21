Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).

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Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

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