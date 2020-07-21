Общество
ТАССVisa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса
Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
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Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).РБК02:00
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Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
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Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
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Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
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Деловое.ТВ 07:13
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В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Армия и оружие
МИД РФ: США пытаются развернуть НАТО в сторону соперничества с КНР
Москва, 22 июля 2020, 13:19 — REGNUM Соединенные Штаты предпринимают явные попытки сменить курс Североатлантического альянса на соперничество с Китаем.
REGNUM 06:19
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НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
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Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в петербургскую команду форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Общественная служба новостей 05:21
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Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве
В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
РБК 06:47
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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
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Захватившего заложников в Луцке задержали
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников, находившихся в пассажирском автобусе в центре Луцка.
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Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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«Рома» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Рома» представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
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Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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