Общество
ТАССVisa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса
Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
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Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).РБК02:00
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«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
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Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
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Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами
Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
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Центризбирком Белоруссии ограничил число наблюдателей, присутствующих на участках для голосования на выборах президента, до пяти человек в основной день голосования и до трех — при досрочном голосовании, рассказала руководитель ЦИК Лидия Ермошина.
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21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Jaguar сына экс-чиновника Петербурга эвакуировали за наглую парковку
Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июля 2020, 12:13 — REGNUM Дорогостоящую иномарку 27-летнего сына бывшего чиновника Выборгского района эвакуировали на штрафстоянку, после того как водитель оставил машину рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте.
REGNUM 05:13
Футбол
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие
Описан парализующий Россию удар США
США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.
Lenta.ru 02:55
Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
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Россияне начали копить на вторую волну коронавируса
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Lenta.ru 05:01
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В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
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С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
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Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
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Boeing 737 MAX не вернётся к перевозкам до 2021 года
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Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
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Политика
Мишустин заявил о потенциале союзного договора с Белоруссией
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время выступлении в Госдуме 22 июля заявил, что «глубоко верит» в потенциал союзного договора с Белоруссией.
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Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
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РИА Новости вчера в 22:31
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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Vprognoze.ru 20 июля в 10:15