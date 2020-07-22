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ТАСС
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
РБК02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

ТАСС04:04
Народные новости

Россиянам рассказали, как получить бонусы при использовании карт Visa, «Мир» и MasterCard

Народные новости03:53
Банки.ру

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Банки.ру02:49
Ореанда-Новости

Российским магазинам и кафе предложили альтернативу бонусным картам для покупателей

Ореанда-Новости03:14
Коммерсантъ

Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему

Коммерсантъ03:14
ГЛАС.RU

«Visa» предлагает альтернативу бонусным картам

ГЛАС.RU03:16
РБК

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

РБК02:00

Облздрав сообщил о снижении смертности в регионе

По словам главы облздрава Артура Фокина, Ивановская область отмечена Минздравом России как регион, в котором не произошло взрывного роста смертности, и система здравоохранения справилась с нагрузкой в период пандемии.
Ивтелерадио05:32

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК05:28
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Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.
ТАСС04:26
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В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении банды, на счету которой пять убийств, похищения людей, разбойные нападения и вымогательства, незаконное хранение оружия и кражи дорогих машин, сообщает региональное следственное управление.
Российская газета05:16

Украина отменила визы для граждан шести стран

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел безвизовый режим с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, срок пребывания иностранцев не должен превышать 90 дней в течение полугода, следует из текста указа, опубликованного на сайте офиса президента в среду.
РИА Новости05:53

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 18:02
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Жириновский: Фургал хотел добровольно покинуть пост губернатора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал добровольно намеревался покинуть свой пост, но не успел это сделать, попав под арест, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт06:14
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор03:40