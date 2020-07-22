Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.