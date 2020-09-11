Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов
Страны Вышеградской группы представят на ближайшем заседании Евросовета пакет мер по поддержке народа Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств Венгрии, Чехии, Словакии и Польши в польском Люблине.В источнике
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Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии
Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
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На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси
КП - Беларусьвчера в 10:54