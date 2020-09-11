Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Страны Вышеградской группы представят на ближайшем заседании Евросовета пакет мер по поддержке народа Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств Венгрии, Чехии, Словакии и Польши в польском Люблине.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
Подробнее о событии
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБКвчера в 11:36
Коммерсантъ

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия хотят разрешить белорусам безвизовый въезд

Коммерсантъвчера в 11:14
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАССвчера в 09:37
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известиявчера в 10:17
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ruвчера в 10:07
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новостивчера в 09:54
RT на русском

Страны «вишеградской группы» готовы ввести безвиз для белорусов

RT на русскомвчера в 10:19
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:54

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
558

Проект платной автодороги «Золотое кольцо» разрабатывает «Автодор»

Строительство скоростной автотрассы по «Золотому кольцу» с использованием имеющейся сети дорог рассматривает в качестве одного из перспективных проектов «Автодор», сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко 11 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 11:19
2

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
1,3K

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
480

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
1,5K

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
676

AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.com10 сентября в 14:09
9