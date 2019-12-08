Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ruвчера в 19:49

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известиявчера в 16:02

Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
RT на русском вчера в 23:50
Происшествия

В Подмосковье горит гостиничный комплекс

ТАСС 00:19
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

Известия 02:12
Происшествия

В ДТП под Оренбургом погибли три человека

Три человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области.
ТАСС 02:03
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Общество

Гороскоп на 6 декабря: Скорпионы, речь идет о вашем будущем

Primpress.ru 05 декабря в 19:39
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Lenta.ru 01:47
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Алиса и чудеса: великая Фрейндлих отмечает юбилей

К юбилею Алисы Бруновны в БДТ откроется выставка фотографий, а уже через несколько дней, 11 декабря, зрители увидят актрису на сцене — в спектакле «Волнение» Ивана Вырыпаева.
Известия вчера в 16:01
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Технологии

Большинство пользователей хотят заменить свои смартфоны на модели с поддержкой 5G

67% опрошенных сообщили, что хотят поменять собственный смартфон на устройство с поддержкой 5G, 16% заявили, что наличие поддержки нового поколения является для них самым главным фактором при выборе модели.
Goroday.ru 02:11
Политика

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
RT на русском вчера в 14:04
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Мойка78 вчера в 23:01
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращения конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Известия 02:20
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

Газета.Ru 01:35
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 06 декабря в 03:03
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

Астрономы составили глобальный каталог кратеров на астероиде Рюгу, что позволило установить геологический возраст разных участков его поверхности.
N+1 04 декабря в 04:32
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Музыка

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американская певица Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года по версии журнала Forbes, ее доход составил $185 млн.
Аргументы и Факты 06 декабря в 22:12
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 06 декабря в 14:08
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости вчера в 15:59
Армия и оружие

Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу

Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Ferra вчера в 09:59
Армия и оружие

В США признали отставание от РФ в разработке гиперзвукового оружия

РЕН ТВ вчера в 17:31
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Страна в Европе
Область в Северной Европе, соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии. На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
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