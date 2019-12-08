Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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В 2020 году в Севастополе начнут делать операции по пересадке органов

Во время первой операции будет пересажена почка. В Севастополе в 2020 году начнут делать операции по пересадке органов.
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
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Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
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Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2).
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МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

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