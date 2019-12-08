Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Здоровье
В 2020 году в Севастополе начнут делать операции по пересадке органов
Во время первой операции будет пересажена почка. В Севастополе в 2020 году начнут делать операции по пересадке органов.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Единоборства
Куницкая проиграла американке Лэдд техническим нокаутом на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Яна Куницкая потерпела поражение от американки Аспен Лэдд на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне.
Единоборства
Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
Политика
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Футбол
Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2).
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Кино
Глава студии Marvel пообещал грандиозный кроссовер
В обозримом будущем уже знакомые зрителям герои фильмов Marvel встретятся в одном кроссовере с персонажами, которых только предстоит включить в существующую киновселенную.
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Происшествия
Следователи задержали предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Гаджеты
Nokia презентовала бюджетный смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Компания Nokia на своей официальной презентации в Египте показала свой новый бюджетный смартфон Nokia 2.3.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.
Экономика
МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал
Малолетний сын композитора Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал.
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Общество
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Наука