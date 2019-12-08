Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянск06:54

Страны Балтии беднеют из-за сокращения транзита грузов из России

Журналистская правда05:34

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известиявчера в 16:02

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ruвчера в 19:49

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная весна03:37

Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол

Крылья Советов — Урал 2:3

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Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
RT на русском 05:58
Политика

В Минске возобновились протесты против интеграции с Россией

Ведомости 07:40
Фигурное катание

Бутырская назвала Трусову вундеркиндом, который творит историю

RT на русском 05:05
Политика

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
Культура

Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан

Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Москва 24 05:09
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Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
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Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

Вести.Ru 07:32
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Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры

Матч ТВ 03:26
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

РБК вчера в 04:28
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 19:40
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС 06 декабря в 21:28
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В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 07:32
Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:57
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Главные правила питания долгожителей

Соловей.Инфо 04:54
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Политика

Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
RuNews24.ru 06 декабря в 11:51
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Политика

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Известия 06:46
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости вчера в 05:41
Политика

Франция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО

Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.
Экономика сегодня 07:29
Политика

В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

РИА Новости 06:37
Армия и оружие

США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
Вести.Ru вчера в 06:13
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Страна в Европе
Область в Северной Европе, соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии. На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
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