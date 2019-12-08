Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянск06:54

Страны Балтии беднеют из-за сокращения транзита грузов из России

Журналистская правда05:34

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известиявчера в 16:02

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ruвчера в 19:49

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная весна03:37

Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК 11:19
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 05 декабря в 07:42
Политика

В Минске протестующие направились к посольству России

Rambler News Service 07:54
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью

Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Московский Комсомолец 10:57
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Происшествия

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Наука

Ученые назвали три основных этапа старения человека

Российская газета 02:25
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны появились в Китае

Обезьяны генетически ближе всего к человеку, а органы свиней ближе всего к человеческим по размеру, и потому свиней используют как доноров.
МедиаПоток 04:09
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Музыка

София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
REGNUM 06:17
Здоровье

Медики назвали два главных симптома рака глаза

ToDay News Ufa 04:38
Авто

Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер

Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
SpeedMe 02:46
Общество

Корабли Северного флота попали в шторм

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Вести.Ru 11:03
Происшествия

В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

Вести.Ru 11:11
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Фигурное катание

Загитова получила травму в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 10:10
Футбол

Спартак — Ростов 0:1 (1-й тайм)

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».
Чемпионат 08:06
Политика

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:15
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Игры

Игра-симулятор Иисуса Христа скоро выйдет в Steam

Aobe.ru вчера в 18:59
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Политика

Глава МИД Германии призвал Москву пойти навстречу Киеву

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал Москву показать готовность к дальнейшим договоренностям.
Радио Sputnik 10:36
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Прибалтика
Страна в Европе
Область в Северной Европе, соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии. На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное