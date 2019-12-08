Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Политика
В Минске протестующие направились к посольству России
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью
Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Происшествия
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Наука
Ученые назвали три основных этапа старения человека
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны появились в Китае
Обезьяны генетически ближе всего к человеку, а органы свиней ближе всего к человеческим по размеру, и потому свиней используют как доноров.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Здоровье
Медики назвали два главных симптома рака глаза
Авто
Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер
Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
Общество
Корабли Северного флота попали в шторм
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Фигурное катание
Загитова получила травму в финале Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Футбол
Спартак — Ростов 0:1 (1-й тайм)
Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».
Политика
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Игры
Игра-симулятор Иисуса Христа скоро выйдет в Steam
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Политика
Глава МИД Германии призвал Москву пойти навстречу Киеву
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал Москву показать готовность к дальнейшим договоренностям.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.