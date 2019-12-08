Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянск06:54

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная весна03:37

Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
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Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

RT на русском 10:13
Армия и оружие

В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22

На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Дни24 08:14
Футбол

Спартак — Ростов 1:4 (2-й тайм)

Газета.Ru 11:45
Политика

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Lenta.ru 10:33
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
РБК 12:22
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 16:19
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

РИА Новости 11:39
Политика

В Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского»

В Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.
RT на русском 10:50
Политика

Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ

В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
Life.ru 11:16
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН вчера в 12:26
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Единоборства

Александр Волков высказался о поединке Хабиба и Фергюсона

Один из лучших российских тяжеловесов, Александр Волков, дал свой прогноз на предстоящий титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
FightTime.ru вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru вчера в 11:20
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 19:40
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Общество

Минпросвещения предложило Минтруду варианты повышения зарплат учителям

Минпросвещения предложило Минтруду возможные варианты повышения зарплат учителям, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:36
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «нормандском» плане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» намерен добиваться мира в стране.
News.ru 10:32
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Общество

Расследование пожара в одесском колледже взял под контроль премьер Украины

Глава украинского кабмина Алексей Гончарук взял под личный контроль расследование пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
News.ru 11:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 06 декабря в 13:04
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
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Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
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Область в Северной Европе, соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии. На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
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