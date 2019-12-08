Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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