Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов
Южный Федеральный07 декабря в 23:15
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Политика
СМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»
Россия занимает жесткую позицию по последовательности выполнения минских соглашений и не намерена пересматривать их.
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
Общество
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Политика
В конгрессе рассказали, когда проголосуют по обвинениям против Трампа
Глава комитета палаты представителей конгресса США по судебным делам Джерри Надлер рассказал, когда будут голосовать по обвинениям против президента страны Дональда Трампа.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на молодой любовнице. @bruhunova Так, СМИ сообщили, что 74-летний артист и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в начале декабря.
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Происшествия
В Иркутской области загорелось общежитие педагогического колледжа
В поселке Бохан Иркутской области загорелось здание общежития педагогического колледжа.
Футбол
«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Происшествия
Увеличилось число погибших в ДТП под Оренбургом
Ранее было известно о троих погибших. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 8 декабря.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Политика
Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Экономика
Россия обошла США и догоняет Европу
Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Политика
Во Франции негативно смотрят на санкции, заявил российский торгпред
Французские бизнесмены негативно смотрят на ограничительные меры, введенные РФ в ответ на европейские санкции, после их отмены странам предстоит наверстывать упущенное за годы с их введения, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров.
Происшествия
Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Армия и оружие
Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО (Akharin Khabar)
ИА ИРНА — Минобороны РФ сообщило о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах.
Армия и оружие
Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.