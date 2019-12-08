Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

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Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56

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Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15

Страны Балтии беднеют из-за сокращения транзита грузов из России

Журналистская правда05:34

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
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Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
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Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
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Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за «умных счетчиков»

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Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных

По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
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Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги

Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги итальянского художника Маурицио Каттелана.
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

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Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году

В 2020 году Jaguar Land Rover планирует вывести на российский рынок две новинки.
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В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
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Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck

42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
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Норвежки Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохеуг и Хейди Венг победили в эстафете 4 по 5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).
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Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

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МВД отрицает планы закупить роботов-полицейских

МВД России не планирует закупать роботов-полицейских к 2030 году, сообщили в пресс-центре ведомства.
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Страна в Европе
Область в Северной Европе, соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии. На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
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