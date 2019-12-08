Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
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