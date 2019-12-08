Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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Россия пускает ко дну латвийские порты

Свободная Прессавчера в 23:43

Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянсквчера в 06:54

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральный07 декабря в 23:15

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ru07 декабря в 19:49

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известия07 декабря в 16:02

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная веснавчера в 03:37
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Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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Морозов освободил Садретдинову от должности министра строительства и архитектуры Ульяновской области

За сорванные сроки решено освободить от занимаемой должности Алсу Садретдинову.
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Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Коммерсантъ 01:17
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В Омской области нашли кровавое озеро

В Омской области обнаружили искусственный водоем из слитой крови животных.
Москва 24 06 декабря в 12:49
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В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
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По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники полиции задержали трех местных жителей возрастом от 28 до 45 лет.
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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
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«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 12:12
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«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

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РБК 02:30
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Lenta.ru 01:58
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Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Красная весна вчера в 06:42
Общество

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

Землетрясение произошло на Алтае

Отмечается, что землетрясение произошло в 331 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Газета.Ru вчера в 21:12
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Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос.
Газета.Ru 02:24
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
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В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж

В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
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Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Общество

Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
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Наука

Как ритмы мозга помогают управлять вниманием

Наука и жизнь вчера в 01:01
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 07 декабря в 17:18
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«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат

Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Газета.Ru 02:25
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СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия вчера в 19:39
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