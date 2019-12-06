Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
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