Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвиявчера в 06:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американская певица Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года по версии журнала Forbes, ее доход составил $185 млн.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе
Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Происшествия
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Армия и оружие
США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
К трем годам условно студента ВШЭ приговорил Кунцевский суд Москвы блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает "Интерфакс".
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Наука
В ЦЕРН скорректируют установку для ускорения частиц в плазме
Отмечается, что в 2018 году в ЦЕРН завершился первый этап эксперимента AWAKE(Advanced proton-driven plasma WaKefield Acceleration Experiment), во время которого была доказана возможность ускорения электронов с помощью волны, создаваемой сгустком протонов в плазме по модели, рассчитанной в ИЯФ.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:0
В пятницу, 6 декабря, петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности
В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может спровоцировать новый Майдан на Украине
С другой стороны, представитель Крыма в Госдуме Руслан Бальбек скептически относится к идее нового переворота.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.