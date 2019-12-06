Политика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвиявчера в 06:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Автоспорт
Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м
В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Общество
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным
В Ставропольском крае 31 декабря решено сделать выходным днем.
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Экономика
«Дорожные карты» по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест
Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Армия и оружие
США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Происшествия
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Наука
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить
Хоккей
Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне
Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Авто
Tesla вышла на первое место в мире среди производителей электромобилей
Tesla стала крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей исходя из совокупных продаж, опередив китайскую компанию BYD, даже с учётом продаж гибридных автомобилей.
Политика
В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины
Кунцевский суд столицы шестого декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также сроком на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Происшествия
Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений
Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.