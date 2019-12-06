Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Происшествия В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Политика Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Политика В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины Кунцевский суд столицы шестого декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также сроком на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Происшествия Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.

Единоборства Бой Поветкина и Хантера завершился вничью Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.