Политика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
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Прибалтика должна стать «тяжёлым грузом» для ЕС и НАТО

Национальный курс05 декабря в 09:56

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известия16:02

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвиявчера в 06:50

Экономист о потере Латвией транзита: Россия-то выживет, а как выживем мы – вопрос другой

BaltNews.lv02:00
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Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU вчера в 06:47
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На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным

В Ставропольском крае 31 декабря решено сделать выходным днем.
Российская газета 07:39
Происшествия

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru вчера в 08:15
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«Дорожные карты» по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест

Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.
Российская газета 05 декабря в 08:59
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

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США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.
РБК 16:44
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Политика

Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Lenta.ru 04:50
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Происшествия

Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео

Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Lenta.ru 16:18
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма

РБК 05 декабря в 20:36
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

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Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Российская газета вчера в 07:06
Хоккей

Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
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«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости 06:39
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости 16:19
Авто

Tesla вышла на первое место в мире среди производителей электромобилей

Tesla стала крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей исходя из совокупных продаж, опередив китайскую компанию BYD, даже с учётом продаж гибридных автомобилей.
3DNews 03:11
Политика

В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины

Кунцевский суд столицы шестого декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также сроком на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
РИА Новости 19:30
Происшествия

Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений

Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
РИА Новости 18:04
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском 18:44
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 17:18
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 05 декабря в 06:21
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество

Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия 14:37
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