Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
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с чего всё началось

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия07 декабря в 16:02

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Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральный07 декабря в 23:15

Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянсквчера в 06:54

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная веснавчера в 03:37

Россия должна «перетащить» контейнеры из портов Прибалтики в свои — эксперт

REGNUM03:56

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ru07 декабря в 19:49

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известия07 декабря в 16:02

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
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Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
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Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному.
РИА Новости вчера в 11:40
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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Общество

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие

В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.
РИА Новости 00:27
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская 16-летняя фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала Гран-при в своем дебютном сезоне на взрослом уровне.
Российская газета 07 декабря в 16:30
Происшествия

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
РБК 03:02
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Кино

Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
iReactor вчера в 22:00
Политика

Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
RT на русском 03:31
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 07 декабря в 09:17
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

В России предлагают приравнять хищение из бюджета к госизмене

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене.
RT на русском 02:42
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.
Накануне.Ru 01:43
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru 07 декабря в 16:27
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Политика

Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

Национальная служба новостей вчера в 02:19
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Общество

Назвали самые популярные породы кошек у россиян в 2019 году

MOS.news 01:07
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Екатерина Варнава отменила свадьбу с танцором Константином Мякиньковым

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее не будет свадьбы с танцором Константином Мякиньковым.
Телепрограмма вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Футбол

Астон Вилла — Лестер 1:4

В чемпионском для «Лестера» сезоне 2015/2016 Джейми Варди установил рекорд Премьер-лиги, забив в 11 матчах турнира кряду.
Евро-футбол.ру вчера в 10:20
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