Экономика
ИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
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с чего всё началось
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.Известия07 декабря в 16:02
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Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов
Южный Федеральный07 декабря в 23:15
«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Футбол
РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA
В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Футбол
«Крузейро» впервые вылетел из высшего дивизиона Бразилии
По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона Бразилии.
Экономика
Вторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Хоккей
Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Происшествия
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»
Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, планирует ли становиться мамой
Настя Ивлеева (28) в последнее время часто откровенничает с подписчиками и отвечает на их вопросы в Stories.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Фигурное катание
Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при
В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Футбол
Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорных эпизодах в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Василием Казарцевым.
Общество
Зимняя погода придет в Москву 12 декабря
В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
Футбол
Джано и Гулиев могут покинуть «Спартак» зимой
Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.