Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.

с чего всё началось

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

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