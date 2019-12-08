Экономика

ИзвестияИзвестияВишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
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с чего всё началось

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области. Директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс заявил, что ситуация близка к критической.
Известия07 декабря в 16:02

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Россия должна «перетащить» контейнеры из портов Прибалтики в свои — эксперт

REGNUM03:56

Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянсквчера в 06:54

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известия07 декабря в 16:02

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральный07 декабря в 23:15

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ru07 декабря в 19:49

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная веснавчера в 03:37

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Футбол

РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA

В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Sport24.ru 06:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Футбол

«Крузейро» впервые вылетел из высшего дивизиона Бразилии

По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона Бразилии.
Bookmaker-ratings.ru 00:41
Экономика

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
РБК 04:59
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Хоккей

Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может

Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 06:21
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Армия и оружие

В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Известия 05:45
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
РИА Новости 06:15
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Происшествия

В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»

Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, планирует ли становиться мамой

Настя Ивлеева (28) в последнее время часто откровенничает с подписчиками и отвечает на их вопросы в Stories.
Peopletalk вчера в 23:52
Футбол

Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
Фигурное катание

Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при

В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Inc-news.ru 07 декабря в 16:10
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Армия и оружие

Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

РБК 06:15
Футбол

Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорных эпизодах в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Василием Казарцевым.
Чемпионат 06:15
Общество

Зимняя погода придет в Москву 12 декабря

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
ТАСС 04:26
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
ТАСС 04:33
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
РБК 04:42
Футбол

Джано и Гулиев могут покинуть «Спартак» зимой

Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.
Sport24.ru 04:59
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
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