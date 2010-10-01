Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов поделился своим опытом выступления в чемпионате Португалии. Права на игрока принадлежали «Бенфике», но россиянин выступал во второй команде или в аренде.

Виталий Лысцов: «„Бенфика“ просила за меня неадекватную сумму»

Футбол Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).

Кино Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Футбол Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Политика Новое правительство Италии получило доверие в Палате депутатов Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика Суд отказался арестовывать имущество экс-руководства «Развития» Агентство ходатайствовало об аресте имущества экс-руководства «Развития» на 2,1 млрд рублей в рамках иска о взыскании указанной суммы в качестве субсидиарной ответственности.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Политика Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17 Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

Происшествия Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.

Экономика Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.

Политика В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения Российско-украинские отношения, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе обсудит в Лондоне во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Политика В ЕС выявили участие боевиков-наемников в конфликте на востоке Украины Европейские спецслужбы зафиксировали участие боевиков, которые могли побывать в Ираке и Сирии, в конфликте на востоке Украины.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".