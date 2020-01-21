Политика

Piter.tvPiter.tvВиталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Виталий Мутко не войдет в новое правительство

15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Место премьера занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
РБК06:16

Подробнее о событии

РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства

Газета.Ru07:19

Источник заявил о планах Мутко возглавить госкорпорацию «ДОМ.РФ»

Интерфакс11:47

Виталию Мутко нашли новую работу

Lenta.ru11:42

Мутко не войдет в новое правительство Мишустина — СМИ

REGNUM08:03

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

РБК11:36

Источник: Мутко не войдёт в состав нового правительства

Чемпионат06:48

Виталий Мутко не войдёт в новое правительство

News.ru06:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика

Объявлен состав нового правительства России

Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
BFM.ru 12:22
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
RT на русском 18 января в 02:53
Политика

Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства

Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.
Южный Федеральный 08:46
Политика

Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января

Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
Народные новости 12:11
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
CarExpo.ru 02:49
Политика

Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Известия 09:16
Политика

В Белом доме названы все министры нового правительства России

21 января 2020 года названы члены нового российского правительства.
Вести.Ru 12:57
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Футбол

Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Матч ТВ вчера в 14:19
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
News.ru вчера в 08:11
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Футбол

Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Sport24.ru 12:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке

Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Летидор 04:00
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Космос

NASA: К Земле приблизится астероид в два раза больше Биг-Бена

OAnews вчера в 03:03
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Наука

Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта

Слово и Дело 02:45
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Общество

Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе

Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.
Рамблер 09:17
Политика

Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО

Московская газета 07:47
Культура

Стало известно, кто купил портрет Путина за €400 тысяч

Стала известна личность человека, купившего портрет президента России Владимира Путина за €400 тысяч.
News.ru 10:34
Футбол

Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

RT на русском 09:52
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в пермском отеле

Пять человек получили несовместимые с жизнью ожоги во время прорыва трубы в Перми.
Политическая Экспертиза вчера в 00:14
Политика

Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram

Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Эхо Москвы в Челябинске 07:45
Политика

Трамп навязывает Европе «энергобезопасность»

Как пояснил Трамп, «мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», отметив, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 10:00
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное