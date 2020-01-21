Политика

Piter.tvPiter.tvВиталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
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Виталий Мутко не войдет в новое правительство

15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Место премьера занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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