Политика
Piter.tvВиталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
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с чего всё началось
15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Место премьера занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.РБК06:16
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