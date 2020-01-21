Политика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

РИА Новостивчера в 13:12

Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули должности вице-премьеров

Москва 24вчера в 12:42

Шесть вице-премьеров РФ покинули свои посты

РЕН ТВвчера в 12:13

Названы чиновники, оставшиеся без статуса вице-премьеров РФ

REGNUMвчера в 12:32

Мутко и Козак лишились должностей вице-премьеров

Народные новостивчера в 12:25

Семь вице-премьеров покинули свои должности в российском правительстве

Политическая Экспертизавчера в 12:20

Силуанов остался министром финансов

Эхо Москвывчера в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия вчера в 02:12
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa 20 января в 07:45
Здоровье

В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Daily вчера в 01:45
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Здоровье

ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице

В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Medvestnik.ru вчера в 06:33
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
iReactor вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

В Дагестане объяснили закрытие крупнейшего бассейна для женщин

BFM.ru 00:08
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:28
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Общество

Дерипаска обвинил ЦБ в уничтожении миллионов рабочих мест в России

«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест», — написал Дерипаска.
URA.Ru вчера в 08:30
Политика

Мишустин провел первое заседание нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Московский Комсомолец вчера в 14:25
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru вчера в 14:00
Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер 20 января в 05:28
Общество

Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Ридус 19 января в 13:41
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Наука

Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех

Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
Ведомости вчера в 16:10
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное