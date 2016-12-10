Общество
Lenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Кино
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
Наука
Новый коронавирус научились выращивать в Австралии
Австралийский научный институт смогли вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Экономика
В 2020 году дефицит бюджета США может достичь $1 трлн
По данным аналитиков, дефицит составит около 4,6% по отношению к ВВП и увеличится к 2030 году до 5,4%, достигнув отметки в 1,3 триллиона долларов.
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Наука
Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков
Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
Армия и оружие
США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Общество
Суд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Авто
Новое поколение хэтчбека SEAT Leon раскрыто на фото
Завтра вечером (по европейскому времени) испанская компания SEAT проведет онлайн-трансляцию мировой премьеры четвертого поколения своего компактного хэтчбека Leon, но мы уже сейчас можем рассмотреть новинку почти во всех подробностях.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп
Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.
Здоровье
Названы факторы и четыре вещества, разрушающие печень
Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.