Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.

Общество Названы способы обмана автовладельцев на АЗС Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.

Происшествия Самарский депутат заказала убийство мужа Женщины встретились с фейковым киллером в кафе, где предложили ему совершить убийство человека за 400 тысяч рублей.

Авто Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.

Здоровье Назван возможный срок появления коронавируса в России Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».

Футбол Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».

Общество Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».

Экономика Fitch оценило последствия коронавируса для мировой экономики Распространение коронавируса прежде всего окажет негативное влияние на экономики Таиланда, Вьетнама и Сингапура, а также Гонконга и Макао, так как в этих странах наиболее развиты самые уязвимые к эпидемиям области – туризм и сфера обслуживания, говорится в прогнозе рейтингового агентства Fitch «Интенсивность коронавируса будет влиять на корпорации, государства».

Здоровье Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что уже существует порядка 30 препаратов для лечения нового типа коронавируса, который свирепствует в Китае.