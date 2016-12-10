Общество

Lenta.ruLenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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