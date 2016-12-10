Общество
Lenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Политика
Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Происшествия
Самарский депутат заказала убийство мужа
Женщины встретились с фейковым киллером в кафе, где предложили ему совершить убийство человека за 400 тысяч рублей.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Игры
Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5
Футбол
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
Общество
Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек
Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Экономика
Fitch оценило последствия коронавируса для мировой экономики
Распространение коронавируса прежде всего окажет негативное влияние на экономики Таиланда, Вьетнама и Сингапура, а также Гонконга и Макао, так как в этих странах наиболее развиты самые уязвимые к эпидемиям области – туризм и сфера обслуживания, говорится в прогнозе рейтингового агентства Fitch «Интенсивность коронавируса будет влиять на корпорации, государства».
Здоровье
Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что уже существует порядка 30 препаратов для лечения нового типа коронавируса, который свирепствует в Китае.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Нефтехимик»
«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. Победный гол забил Свен Андригетто.
Здоровье
ЭКО, ядерная медицина, Даги — у Сахалина большие планы в здравоохранении
Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
Общество
Министр предложил дать силовикам доступ к персональным данным россиян
Министр связи Максут Шадаев намерен открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов.
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.