Общество

Lenta.ruLenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Виталий Мутко возглавил госкомпанию Дом.РФ

Ведомости11:43

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

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Хуснуллин стал главой набсовета «Дом.РФ»

РБК12:35

Хуснуллин и Мутко вошли в состав руководства ДОМ.РФ

Известия12:29

Кадровые перестановки в ДОМ.РФ положительно скажутся на строительной отрасли - эксперты

Интерфакс13:42

Виталий Мутко возглавил «Дом.РФ»

Коммерсантъ11:05

Мутко в ДОМ.РФ будет курировать ипотеку, развитие городской среды и проблему дольщиков

ТАСС13:26
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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
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Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
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Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

В Лас-Вегасе в эту субботу прошла церемония награждения вручения кинонаград премии AVN Awards.
ToDay News Ufa 10:16
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного Mortal Kombat

В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной «Смертельной битвы» («Mortal Kombat»).
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Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Общество

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

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Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
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Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа 08:39
Экономика

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%.
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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
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ЕС расширяет санкции против России из-за выборов в Крыму

Послы Евросоюза согласовали санкции против семи россиян, участвовавших в организации и проведении выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года, передает 360.
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Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
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