Общество
Lenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Гаджеты
В РФ кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов
Согласно полученной информации от сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных аппаратов в РФ все еще превышают объемы реализации носимых устройств и планшетов.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Футбол
«Милан» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии
«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Происшествия
В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Гаджеты
Компания Microsoft анонсировала обновление для Windows 7
28.01.2020 С 14 января компания Microsoft, как и обещала, прекратила обновления Windows 7. Однако выпущенные накануне окончания сроков поддержки ОС апдейты содержали ошибку, и после их установки у пользователей пропадали обои и появлялся черный фон на экране монитора.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Футбол
«Астон Вилла» стала первым финалистом Кубка английской лиги
В финале "Астон Вилла" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой "Сити" со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе "Уэмбли".
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Общество
Власти КНР поддержали продление каникул из-за эпидемии коронавируса
Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
Технологии
Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции
Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек
Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Происшествия
В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ
Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке
Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Единоборства
Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу
Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Армия и оружие
ДНР уличила Киев в попытке срыва разведения в Петровском
Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил, заявили в донецком представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).