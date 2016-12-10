Общество

Lenta.ruLenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Мутко в ДОМ.РФ будет курировать ипотеку, развитие городской среды и проблему дольщиков

ТАСС13:26

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru11:20

Виталий Мутко возглавил госкомпанию Дом.РФ

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Хуснуллин и Мутко вошли в состав руководства ДОМ.РФ

Известия12:29

Мутко возглавил «Дом.РФ»

РБК11:50

Виталий Мутко возглавил «Дом.РФ»

Коммерсантъ11:05

Виталий Мутко возглавил «ДОМ.РФ»

Интерфакс11:48
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В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
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В РФ кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов

Согласно полученной информации от сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных аппаратов в РФ все еще превышают объемы реализации носимых устройств и планшетов.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Наша версия 01:43
Общество

В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
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«Милан» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Спорт-Экспресс 17:18
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Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

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Происшествия

В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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Гаджеты

Компания Microsoft анонсировала обновление для Windows 7

28.01.2020 С 14 января компания Microsoft, как и обещала, прекратила обновления Windows 7. Однако выпущенные накануне окончания сроков поддержки ОС апдейты содержали ошибку, и после их установки у пользователей пропадали обои и появлялся черный фон на экране монитора.
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Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Политика

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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Футбол

«Астон Вилла» стала первым финалистом Кубка английской лиги

В финале "Астон Вилла" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой "Сити" со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе "Уэмбли".
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Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр 03:20
Общество

Власти КНР поддержали продление каникул из-за эпидемии коронавируса

Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
РИА Новости 10:28
Технологии

Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции

Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек

Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Политика Сегодня 25 января в 20:51
Происшествия

В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ

Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:58
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Политика

Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Известия 15:15
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 07:11
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
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Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Единоборства

Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу

Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС вчера в 01:11
Армия и оружие

ДНР уличила Киев в попытке срыва разведения в Петровском

Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил, заявили в донецком представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ФАН вчера в 15:20
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