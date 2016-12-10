Общество

REGNUMREGNUMБывший вице-премьер Мутко нашёл новую работу

Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чиновника.
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Виталий Мутко возглавил госкомпанию Дом.РФ

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