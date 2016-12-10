Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чиновника.

Технологии В России запущена первая промышленная сеть 5G Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.

Шоу-бизнес Бузова стала женой блогера из Новосибирска Поп-дива Ольга Бузова официально стала женой блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Об этом сообщила «Лента.ру» накануне, 27 января.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Здоровье К приходу коронавируса готовятся в Магадане В регионе готовятся к возможным заражениям, на первое время препаратов достаточно, однако есть нехватка некоторого оборудования, сообщает ИА MagadanMedia.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.

Авто Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.

Политика Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.

Общество Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае «По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.