Общество
Lenta.ruВиталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.
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Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Футбол
Соболев может провести остаток сезона в «Крыльях Советов»
Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны ЦСКА, Динамо и Рубина.
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%. Этот результат немного лучше официального прогноза (1,3%) и значительно ниже показателя за 2018 год (2,5%).
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Культура
Названы главные сюжетные дыры «Гарри Поттера»
Развлекательный портал BuzzFeed нашел сразу несколько несоответствий и сюжетных дыр в популярных книгах и фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Футбол
Илья Геркус намерен выиграть суд у «Локомотива»
"Локомотив" через суд намерен взыскать с занимавшего в 2016-2018 годах пост президента клуба Ильи Геркуса более 144 млн рублей.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Здоровье
В Китае количество жертв коронавируса достигло 106 человек
Общее количество заболевших в Китае атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, выросло до 4515 человек, 106 из них умерли, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Общество
Общий тираж Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 превысил 150 млн копий
Take-Two объявила, что Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 продолжают показывать превосходные финансовые результаты.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Армия и оружие
«Исламское государство» пригрозило атаковать Израиль
Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.
Хоккей
Брагин назначен старшим тренером СКА
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин стал старшим тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Политика
Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео
Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами.
Происшествия
Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой
Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Фигурное катание
14-летняя ученица Тутберидзе уходит от наставницы в танцы на льду
14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.