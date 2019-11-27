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РЖД-ПартнерРЖД-ПартнерВитебская развязка с ЗСД может появиться к 2023 году

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Петербург подписал соглашение о строительстве развязки ЗСД к Витебскому проспекту на ПМЭФ. Документ подписали вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, генеральный директор АО «ЗСД» Константин Попов и генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» Алексей Бнатов.
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