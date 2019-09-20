Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Витесс» Слуцкого победил и вернул себе первую строчку

«Витесс»под руководством россиянина Леонида Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной» из Ситтарда (4:2) в рамках матча седьмого тура Эредивизии. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Команда экс-тренера ЦСКА после первого тайма проигрывала со счетом 0:1.
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Слуцкий сравнил «Витесс» с «Реалом»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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