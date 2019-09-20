«Витесс»под руководством россиянина Леонида Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной» из Ситтарда (4:2) в рамках матча седьмого тура Эредивизии. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Команда экс-тренера ЦСКА после первого тайма проигрывала со счетом 0:1.

Здоровье 5 вещей в доме, которые становятся причиной разных заболеваний Какие источники заболеваний могут оказаться в вашем доме, читайте подробнее в материале.

Политика Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Экономика В России предлагают ввести индекс производства самогона Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Шоу-бизнес Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.

Хоккей Гусев забил второй гол за «Нью-Джерси» броском с неудобной руки В рамках подготовки к сезону НХЛ «дьяволы» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» и одержали победу со счётом 4:3. По итогам встречи Гусев был признан третьей звездой матча: помимо гола, россиянин записал на свой счёт ассистентское очко.

Теннис Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

Политика Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, потому что у той много проблем.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Шоу-бизнес Тарасов рассказал, почему променял Бузову на ростовчанку Костенко Футболист Дмитрий Тарасова рассказал, по каким причинам выбрал модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону в качестве спутницы по жизни, сообщается в Instagram спортсмена.

Футбол Челси — Ливерпуль 0:1 (1-й тайм) Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на центральный матч шестого тура английской Премьер-лиги.

Религия В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.

Происшествия Похищенных в Камеруне моряков освободили Попавшие в плен у берегов Камеруна моряки, среди которых есть россияне, освобождены, сейчас они находятся в Германии, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков.

Политика Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1» Четырехкратный чемпион мира немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» -- Гран-при Сингапура.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Культура Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.