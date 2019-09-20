Футбол
Спорт день за днем«Витесс» Слуцкого победил и вернул себе первую строчку
«Витесс»под руководством россиянина Леонида Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной» из Ситтарда (4:2) в рамках матча седьмого тура Эредивизии. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Команда экс-тренера ЦСКА после первого тайма проигрывала со счетом 0:1.
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«Витесс» - «Фортуна» - прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов
ODDS.ru20 сентября в 04:25
«Витесс» вернулся на 1-е место в Эредивизи. У ПСВ и «Аякса» по 2 матча в запасе
Sports.ruвчера в 16:54
«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с «Фортуной», забив три гола в концовке
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В рамках подготовки к сезону НХЛ «дьяволы» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» и одержали победу со счётом 4:3. По итогам встречи Гусев был признан третьей звездой матча: помимо гола, россиянин записал на свой счёт ассистентское очко.
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Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, потому что у той много проблем.
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Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
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В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Шоу-бизнес
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Футболист Дмитрий Тарасова рассказал, по каким причинам выбрал модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону в качестве спутницы по жизни, сообщается в Instagram спортсмена.
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на центральный матч шестого тура английской Премьер-лиги.
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В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход
Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.
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Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
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Похищенных в Камеруне моряков освободили
Попавшие в плен у берегов Камеруна моряки, среди которых есть россияне, освобождены, сейчас они находятся в Германии, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков.
ТАСС 06:23
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Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 20 сентября в 09:24
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Четырехкратный чемпион мира немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» -- Гран-при Сингапура.
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Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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Gazeta.SPb вчера в 07:57
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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
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Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
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