«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.

«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии

Все про Спорт ру

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала мировые рекорды фигуристки Трусовой Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю Александру Трусову, которая установила два мировых рекорда на международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.

Происшествия Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Единоборства Крымчанин стал чемпионом мира по боксу В Екатеринбурге на 20-м чемпионате мира по боксу среди мужчин воспитанник крымской республиканской спортшколы №2 и клуба бокса "Таврия" Глеб Бакши в финале завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 килограммов.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Экономика Госдума приняла закон о повышении акцизов на вино Согласно документу, в следующем году ставка на газированные винные напитки вырастет до 40 рублей за литр, а на так называемые тихие вина – до 31 рубля.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Происшествия Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Космос Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия В Красноярске горит крупный склад Загорелся склад на улице Рокоссовского. Горит крыша здания на площади в 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности.

Футбол Гол и передача Ибрагимовича принесли «Гэлакси» победу в матче MLS Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаль Импэкт».

Гаджеты Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Экономика Ученые предложили ввести Индекс самогона Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Авто Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок РФ Автомобили компании Ravon перестали поставлять в нашу страну еще прошлого года и вот с 21 сентября узбекский Ravon вернулся на рынок России с тремя моделями, которые уже есть в дилерских центрах.